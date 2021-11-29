Эрдоган заявил о готовности Анкары стать посредником между Москвой и Киевом

Анкара готова стать посредником между Москвой и Киевом, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что Анкара выступает за мир в Донбассе. Слова турецкого лидера приводит агентство Анадолу.

Мы готовы к посредничеству, проводя переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным. Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса, — подчеркнул Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят возможности решения конфликта в Донбассе путём встречи Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского при посредничестве Эрдогана. Он не стал комментировать информацию о якобы предложении Турции провести у себя саммит по урегулированию ситуации в регионе с участием лидеров России и Украины.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения. Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).