Эрдоган заявил, что Запад «нападает на Россию почти без ограничений»

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Реджеп Тайип Эрдоган

Запад во главе с США «нападает на Россию почти без ограничений», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, РФ — мощное государство, которое оказывает сопротивление, передает РИА Новости.

Россия — это не обычное государство, это мощное государство. Конечно, Запад во главе с США нападает на Россию почти без ограничений. Перед лицом всего этого Россия, конечно, оказывает сопротивление, — сказал Эрдоган.

Президент Турции добавил, что Анкара пытается выяснить, как «открыть коридор мира». Он подчеркнул, что нужно найти путь от диалога к миру.

Эрдоган также отметил, что в ближайшие дни собирается провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Турецкиий лидер намерен узнать, какие шаги планирует предпринять Россия для урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, Эрдоган собирается переговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским.