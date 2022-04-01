Эрдоган заявил, что встреча Путина и Зеленского может пройти в Стамбуле

Встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в Стамбуле. С таким утверждением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, добавив, что этот вопрос он уже согласовал с украинским коллегой, на очереди переговоры с Москвой, передаёт ТАСС.

Вчера у меня были переговоры с господином Зеленским, сегодня примерно в 16:00 у нас будут переговоры с господином Путиным. <...> В результате предварительных консультаций мы теперь можем встретиться с лидерами на самом высоком уровне, чтобы сделать шаги на уровне лидеров, особенно в отношении Крыма и Донбасса, — заявил он.

Турецкий президент отметил, что Зеленский был настроен оптимистично по поводу встречи, а Анкара ждёт схожей реакции и от Путина.

Ранее Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились провести в Cтамбуле следующий раунд очных переговоров между Москвой и Киевом по нормализации ситуации на Украине. Также Эрдоган сообщил Путину, что Тyрция продолжит содействовать установлению мира между Украиной и Россией.

29 марта в Стамбуле состоялся первый за более чем три недели очный раунд перeговоров делегаций Роcсии и Украины. Представитель России Владимир Мединский заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с визированием мирного договора министрами иностранных дел.