https://static.news.ru/photo/48be340e-5890-11ea-bdba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встречу по ситуации в сирийской провинции Идлиб может принять Стамбул. По словам политика, дата мероприятия согласована — оно пройдёт 5 марта.

Эрдоган отметил, что сейчас обсуждается формат — это будут двусторонние или четырёхсторонние переговоры. Он также подчеркнул, что Вашингтон не оказал Анкаре никакой конкретной помощи по САР, хотя президент США Дональд Трамп в разговоре озвучивал этот вопрос. Эрдоган не исключил, что ему придётся вновь обсудить ситуацию в Идлибе с главой Белого дома.

Ранее глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил о договорённости по двусторонней встрече Эрдогана и президента РФ Владимира Путина, за которой могут последовать четырёхсторонние переговоры с участием Берлина и Парижа, писал NEWS.ru.