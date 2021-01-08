Эрдоган заявил, что весь мир шокировали беспорядки в Вашингтоне

https://static.news.ru/photo/24236460-51b5-11eb-9b05-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Беспорядки на территории Вашингтона, приведшие к штурму Капитолия, устроенные сторонниками американского лидера Дональда Трампа, шокировали всё мировое сообщество. Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Эрдоган.

В разговоре с журналистами он подчеркнул, что события произошли в государстве, которое принято считать колыбелью демократии.

Массовые беспорядки с участием сторонников действующего президента США Дональда Трампа начались 6 января в районе Капитолийского холма. Демонстранты пришли к зданию конгресса и ворвались в него, когда парламент собирался объявить официальные результаты президентских выборов.

В результате произошедшего процедура была прервана, силовики применили оружие, конгрессмены были эвакуированы. Несколько человек погибли.

Эрдоган отметил, что произошедшее шокировало весь мир. Турецкий президент пожелал пострадавшим в результате событий в Вашингтоне скорейшего выздоровления. Также Эрдоган обратился к родственникам погибших. Им политик пожелал терпения. Он высказался на тему беспорядков в эфире телеканала NTV.

Как ранее писал NEWS.ru, Дональд Трамп вновь начал публиковать посты в своём Twitter по истечении блокировки. В первом посте он осудил беспорядки у Капитолия, призвал наказать зачинщиков и подтвердил, что намерен сосредоточиться на передаче власти Джо Байдену.