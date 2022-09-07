Эрдоган заявил, что не поддерживает провокационную политику Запада

Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддерживает политику Запада по Украине, поскольку она нацелена на провокации, передает РИА Новости. В ходе пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде он также подчеркнул, что Турция продолжает вести сбалансированную политику, касающуюся украинского конфликта.

Я могу сказать очень четко, что не считаю отношение Запада (к ситуации на Украине. — NEWS.ru) правильным. Потому что есть Запад, который проводит политику, основанную на провокациях, — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что Россию не стоит недооценивать, а те кто так делают — ошибаются. Он привел в пример серьезное сокращение поставок российского газа в Европу, что сразу же вызвало рост цен на ресурс.

Я говорю тем, кто недооценивает Россию: вы ошибаетесь. Россия — это не та страна, которую можно недооценивать. Россия сократила поставки природного газа, цены в Европе выросли. Все в задумчивости. Почему вы не подумали об этом раньше? — сказал глава Турции.

Ранее Эрдоган обвинил лидеров стран Евросоюза в проблемах с поставками природного газа из России. По его словам, трудности наступят зимой с приходом холодов.