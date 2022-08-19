Эрдоган хочет обсудить с Путиным ситуацию на ЗАЭС Эрдоган заявил, что планирует обсудить с Путиным ситуацию на ЗАЭС

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Реджеп Эрдоган, Владимир Путин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о своих планах провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить ситуацию на Запорожской АЭС, передает РИА Новости. Также Эрдоган отметил, что он предложит российскому коллеге также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Тема Запорожской АЭС на самом деле не случайна. Во-первых, Международное агентство по атомной энергии должно внимательно следить за этой работой и брать на себя определенную нагрузку по тому, что необходимо сделать... Потому что это угроза. Когда я сказал: «Мы не хотим испытать новый Чернобыль», я имел в виду это. Мы обсудим этот вопрос с уважаемым господином Путиным, и мы его об этом специально попросим, чтобы Россия внесла свой вклад в этом отношении как важный шаг к миру во всем мире, — сказал Эрдоган.

Запорожскую АЭС в Энергодаре регулярно обстреливает украинская сторона. Последний раз атака произошла 11 августа. Из-за нападок на объект Россия запросила заседание Совбеза ООН, на котором глава организации Антониу Гутерриш потребовал от Украины и России ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.

Ранее украинский лидер после трехсторонней встречи с президентом Турции и генсеком ООН Антониу Гутерришем во Львове заявил, что переговоры с Кремлем возможны только после вывода российских сил с контролируемых ими территорий Украины.