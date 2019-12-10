https://static.news.ru/photo/a8e08290-1b48-11ea-a932-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на конференции в университете Билькент, заявил, что между Москвой и Анкарой нет закрытых тем.

Я и президент России Владимир Путин открыты друг с другом и предпринимаем чёткие шаги. Надеюсь, что сообща нам удастся обеспечить мир в регионе, — цитирует Anadolu Agency слова турецкого лидера.

Эрдоган также отметил, что у главы США Дональда Трампа нет «скрытых планов против Турции». По его словам, американский президент говорит обо всём открыто, в том числе в личных беседах.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече 8 января намерены обсудить ситуацию в Сирии и двустороннее сотрудничество. В Турцию российский лидер приедет на открытие газопровода «Турецкий поток».