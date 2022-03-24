Эрдоган заявил, что НАТО не представляет угрозу для России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что политический блок НАТО не является структурой, представляющей угрозу безопасности России. Турецкий лидер напомнил о принципе неделимости безопасности, исходя из которого, страны-члены НАТО не смогут предпринять какие-либо действия против России в одиночку.

Мы подчеркнули, что альянс не является структурой, которая будет представлять угрозу для России или какой-либо другой страны. Я обратил внимание на принцип неделимости безопасности, — подчеркнул турецкий президент.

Помимо этого глава Турции также рассказал о том, что после саммита НАТО он продолжит налаживать контакты как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

17 марта, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган по телефону обсудили ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба Кремля. В частности, речь шла о переговорах Москвы и Киева по урегулированию. Особый акцент был сделан на гуманитарных вопросах.