Эрдоган заверил Зеленского в оказании помощи в переговорах с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе беседы они обсудили ситуацию в переговорном процессе Киева и Москвы. Эрдоган пообещал Зеленскому оказывать поддержку в этом диалоге, передаёт турецкое издание Yenisafak.

Президент Эрдоган выразил готовность оказать всю возможную помощь в переговорном процессе и оказать необходимую поддержку, включая посредничество, и выразил принципиальную позитивность в вопросе гаранта, — говорится в тексте сообщения.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын назвал ситуацию по переговорам Москвы и Киева сложной. Он отметил, что Анкара делает всё возможное для того, чтобы обе стороны сели за стол переговоров.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с украинской стороной вернулись в тупиковую ситуацию. Он подчеркнул, что Киев отошёл от достигнутого в Турции уровня договорённостей и теперь вопросы безопасности Украины отделены от обсуждения ситуации вокруг Крыма, Севастополя и Донбасса.