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Мир

Эрдоган заверил Зеленского в оказании помощи в переговорах с Россией

14:46, 24 апреля 2022
Эрдоган заверил Зеленского в оказании помощи в переговорах с Россией Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе беседы они обсудили ситуацию в переговорном процессе Киева и Москвы. Эрдоган пообещал Зеленскому оказывать поддержку в этом диалоге, передаёт турецкое издание Yenisafak.

Президент Эрдоган выразил готовность оказать всю возможную помощь в переговорном процессе и оказать необходимую поддержку, включая посредничество, и выразил принципиальную позитивность в вопросе гаранта,говорится в тексте сообщения.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын назвал ситуацию по переговорам Москвы и Киева сложной. Он отметил, что Анкара делает всё возможное для того, чтобы обе стороны сели за стол переговоров.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с украинской стороной вернулись в тупиковую ситуацию. Он подчеркнул, что Киев отошёл от достигнутого в Турции уровня договорённостей и теперь вопросы безопасности Украины отделены от обсуждения ситуации вокруг Крыма, Севастополя и Донбасса.

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