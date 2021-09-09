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Эрдоган запланировал поездку в США

11:14, 09 сентября 2021
Эрдоган запланировал поездку в США Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Xinhua/GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запланировал поездку в США. Ожидается, что она пройдёт с 19 по 22 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии турецкого лидера. В последний раз турецкий лидер проводил переговоры с президентом США Джо Байденом 14 июня. Встреча состоялась в Брюсселе.

Программа предстоящего визита на данный момент не оглашается. В свою очередь турецкие СМИ считают поездку президента в США «критически важной».

Ранее сообщалось, что Россия и США ведут переговоры об организации в ближайшие месяцы нового саммита лидеров государств Владимира Путина и Джо Байдена. Встреча может пройти уже в октябре. Отмечается, что на саммите главы государств обсудят уже ставшие традиционными вопросы стратегической стабильности, контроля над вооружениями и кибербезопасности. Также планируется, что Путин и Байден затронут ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, проанализируют обстановку в Афганистане и Центральной Азии.

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