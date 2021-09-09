Эрдоган запланировал поездку в США

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Украинские санкции против строителей Крымского моста никак не навредят ни Киеву, ни Москве, а все попытки наказать людей, которые возводили сооружение, выглядят просто смешно, потому что носят формальный характер. Об этом «Экономике сегодня» рассказала крымская общественница Светлана Воронцова. Санкции были введены в отношении 24 юридических и физических лиц, их одобрил кабинет министров Украины.

Я сомневаюсь, что у людей, которые работали над проектировкой и созданием нашего Крымского моста, есть недвижимость на Украине, есть какие какие-то активы и финансы, за которые им стоит бояться, —...