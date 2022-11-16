Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным после возвращения с саммита G20 в Индонезии. Он хочет обсудить продление зерновой сделки, а также поставки российских удобрений, передает РИА Новости.
Как только вернусь, мы переговорим с уважаемым Путиным, обсудим транспортировку российского удобрения и аммиака. Рассчитываем на продление работы (зерновой сделки — NEWS.ru) минимум на год, — цитирует агентство турецкого лидера.