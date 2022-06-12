Эрдоган: Западу нельзя доверять

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны не вызывают доверия, передает ТАСС. Эрдоган раскритиковал Грецию, которая размещает на своей территории американские базы, оправдывая это желанием обезопасить себя от России. Турецкий лидер отмечает, что ни Греция, ни другие западные страны до этого не предпринимали шагов для уменьшения эскалации.

Когда мы спрашиваем у Греции, для чего вы создаете эти американские базы, они отвечают: «Против России». А что вы сделали для Украины против России? Их слова полны лжи. Западу нельзя доверять, особенно в том, что касается их политики, — сказал он.

Ранее Эрдоган заявил, что турецкие власти все еще не готовы одобрить заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Глава Турции добавил, что Стокгольм и Хельсинки по-прежнему поддерживают организации, признанные террористическими в республике.

Анкара ранее поставила десять условий Швеции и Финляндии в ответ на снятие вето на членство в НАТО. В числе главных требований — поддержка Турции в борьбе с запрещенной в республике Рабочей партией Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), а также замораживание активов и закрытие ассоциаций, связанных с терроризмом.