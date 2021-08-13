Эрдоган выразил соболезнования в связи с крушением Бе-200

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Президент Афганистана Ашраф Гани после занятия Кабула боевиками движения «Талибан» (террористическая организация – запрещена в России) отправился в Таджикистан, после чего переедет в третью страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Талибы вошли в Кабул 15 августа. Город был взят без перестрелок и боёв. Президент Афганистана Ашраф Гани начал переговоры с «Талибаном» (террористическая организация - запрещена в России) и представителями США...