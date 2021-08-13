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Эрдоган выразил соболезнования в связи с крушением Бе-200

15:43, 15 августа 2021
Эрдоган выразил соболезнования в связи с крушением Бе-200 Реджеп Эрдоган Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с катастрофой российского пожарного самолёта Бе-200 ЧС на юго-востоке страны.

Вчера в Кахраманмараше во время тушения пожара потерпел крушение пожарный самолёт. В результате аварии погиб экипаж, состоявший из граждан России и Турции. Приношу свои соболезнования, — отметил политик в ходе выступления в Стамбуле, трансляцию которого вели местные телеканалы.

Самолёт-амфибия Бе-200 ЧС морской авиации ВМФ России разбился на юго-востоке Турции. На его борту находились пять российских военных и трое граждан Турции, которые указывали россиянам очаги возгорания.

Российские военные по поручению президента Путина представлены к государственным наградам посмертно.

В июне 2020 года два Бе-200 прибыли в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров, самолёты с российскими экипажами четыре месяца будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума. Один из Бе-200 также принимал участие в тушении пожара на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья в начале июля.

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