Эрдоган выразил соболезнования в связи с крушением Бе-200

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с катастрофой российского пожарного самолёта Бе-200 ЧС на юго-востоке страны.
Вчера в Кахраманмараше во время тушения пожара потерпел крушение пожарный самолёт. В результате аварии погиб экипаж, состоявший из граждан России и Турции. Приношу свои соболезнования, — отметил политик в ходе выступления в Стамбуле, трансляцию которого вели местные телеканалы.
Самолёт-амфибия Бе-200 ЧС морской авиации ВМФ России разбился на юго-востоке Турции. На его борту находились пять российских военных и трое граждан Турции, которые указывали россиянам очаги возгорания.
Российские военные по поручению президента Путина представлены к государственным наградам посмертно.
В июне 2020 года два Бе-200 прибыли в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров, самолёты с российскими экипажами четыре месяца будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума. Один из Бе-200 также принимал участие в тушении пожара на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья в начале июля.