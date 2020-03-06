Реджеп Тайип Эрдоган и власти Турции надеются на то, что ситуация в Ливии разрешится. Анкара рассчитывает на решение, аналогичное принятому в Москве по сирийскому Идлибу по итогам встречи турецкого лидера и президента России Владимира Путина.
Глава Турции считает, что его российский коллега может предпринять «позитивные шаги» в отношении наёмников ЧВК Вагнера,
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что гражданской войной в Ливии руководят российские военные и наёмники ЧВК Вагнера. Турецкий лидер сослался на фотографию, на которой ливийский генерал Халифа Хафтар якобы запечатлён вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и неким руководителем вооружённого формирования. Связь главы российского оборонного ведомства с наёмниками Вагнера отвергли в Министерстве иностранных дел РФ. В интервью NEWS.ru основатель и управляющий директор Libya Outlook Мохамед Эльджарх отметил, что информация о присутствии российских ЧВК в Ливии преувеличена.
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