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Олег Сугерей, который рассказал о деталях убийства комбата ДНР Михаила Толстых с позывным Гиви, не служил в СБУ. Об этом заявили в спецслужбе.

Ранее Сугерей рассказал украинским СМИ о деталях покушения на комбата самопровозглашённой республики, который, как считается, был убит выстрелом из реактивного огнемёта 8 февраля 2017 года. По версии же Сугерея, якобы...