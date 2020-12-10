Эрдоган выразил готовность сделать прививку от коронавируса

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении сделать прививку от коронавируса, когда в республике начнётся вакцинация.

Я сделаю прививку, когда начнётся вакцинация, — цитирует телеканал Habertürk Эрдогана.

Уточняется, что турецкий президент сообщил об этом журналистам на борту самолёта во время возвращения из Азербайджана. Какой именно вакциной он намерен привиться, Эрдоган не указал.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что Анкара не будет покупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции, поскольку она не соответствует надлежащей лабораторной практике (GLP). По его словам, из-за этого российский препарат не может получить лицензию и вакцина вышла за рамки интересов Турции.

После этого глава НИЦ им Гамалеи Александр Гинцбург заявил о готовности провести встречу с делегацией из Турции для обсуждения вопроса о предоставлении им вакцины «Спутник V». По его словам, дополнительные исследования показали эффективность первой в мире вакцины от COVID-19 «Спутник V» на уровне 96,2%.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне турецких заявлений тоже подтвердил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции нового типа — «очень надёжная и эффективная».