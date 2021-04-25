Эрдоган ввёл в Турции полный локдаун

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Власти Турции объявили о введении полного локдауна в период с 29 апреля по 17 мая. Такое решение озвучил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров. Его слова передаёт телеканал NTV.

С 19:00 29 апреля до 05:00 утра 17 мая вводится полный локдаун. Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговорённых со стороны МВД, будут закрыты. Междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, общественный транспорт будет работать с 50%-ной загруженностью, — говорится в заявлении президента.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, всего в Турции подтверждено 4 629 969 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, вылечились 4 073 644 человека, умерли 38 358. 25 апреля в стране было зарегистрировано 38 553 новых случая заражения, а днём ранее — 40 596. По данным на 31 декабря 2020 года, в стране проживают 83 614 362 человек.

12 апреля из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки Роспотребнадзор объявил о приостановке авиасообщения между Россией и Турцией с 15 апреля по 1 июня. Приехавшие россияне в период до 1 мая будут дважды проходить тестирование на коронавирус. Повторное лабораторное исследование должно быть сделано в пятидневный cрок с момента въезда гражданина в Россию.