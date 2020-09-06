Эрдоган встретился с лидером ПНС Ливии в Стамбуле

https://static.news.ru/photo/7b11b08a-f056-11ea-b5d3-fa163e074e61_660.jpg айез Саррадж и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл переговоры с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем. Встреча прошла во дворце «Вахдеттин» в Стамбуле.

Об этом сообщили в администрации турецкого лидера. По её данным, визит Сарраджа в Стамбул заранее анонсирован не был. Подробности переговоров в администрации не раскрыли, передаёт РИА Новости.

В последний раз Эрдоган и Саррадж встречались 25 июля. Тогда переговоры также проходили в Стамбуле.

На данный момент в Ливии идёт противостояние сил ПНС, контролирующего Триполи и западные территории страны, и Ливийской национальной армии, которой руководит маршал Халифа Хафтар.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Россию обвинили в усилении военного присутствия в Ливии. В очередном докладе для комитета ООН по мониторингу соблюдения оружейного эмбарго говорится, что «российские наёмники» из частной военной компании (ЧВК) Вагнера получали в последнее время интенсивную материально-техническую поддержку из Сирии.