Эрдоган встретился с лидером ПНС Ливии в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл переговоры с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем. Встреча прошла во дворце «Вахдеттин» в Стамбуле.
Об этом сообщили в администрации турецкого лидера. По её данным, визит Сарраджа в Стамбул заранее анонсирован не был. Подробности переговоров в администрации не раскрыли,
В последний раз Эрдоган и Саррадж встречались 25 июля. Тогда переговоры также проходили в Стамбуле.
На данный момент в Ливии идёт противостояние сил ПНС, контролирующего Триполи и западные территории страны, и Ливийской национальной армии, которой руководит маршал Халифа Хафтар.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Россию обвинили в усилении военного присутствия в Ливии. В очередном докладе для комитета ООН по мониторингу соблюдения оружейного эмбарго говорится, что «российские наёмники» из частной военной компании (ЧВК) Вагнера получали в последнее время интенсивную материально-техническую поддержку из Сирии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен