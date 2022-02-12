Эрдоган утвердил декларацию о военном сотрудничестве с Азербайджаном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о подтверждении Шушинской декларации. Документ подразумевает военное сотрудничество Турции и Азербайджана, передает Anadolu.

Президент Эрдоган подписал соответствующий президентский указ об утверждении Шушинской декларации, которая была принята Великим национальным собранием Турции. Указ будет вскоре опубликован в официальном вестнике правительства и вступит в силу, — говорится в сообщении агентства.

В тексте документа, который лидеры Азербайджана и Турции подписали ещё 15 июня 2021 года, говорится, что страны будут действовать сообща в случае военной угрозы или агрессии со стороны третьего государства. Кроме того, стороны также будут способствовать развитию вооружения в стране-партнёре.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил о готовящемся визите российского президента Владимира Путина в Турцию. Он добавил, что Турция будет рада принять у себя президентов России и Украины в случае, если Москва даст положительный ответ.