Эрдоган утвердил декларацию о военном сотрудничестве с Азербайджаном
Anadolu: Эрдоган утвердил декларацию о военном сотрудничестве с Азербайджаном
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
12:55, 12 февраля 2022
Реджеп Тайип ЭрдоганФото: tccb.gov.tr
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о подтверждении Шушинской декларации. Документ подразумевает военное сотрудничество Турции и Азербайджана, передает Anadolu.
Президент Эрдоган подписал соответствующий президентский указ об утверждении Шушинской декларации, которая была принята Великим национальным собранием Турции. Указ будет вскоре опубликован в официальном вестнике правительства и вступит в силу, — говорится в сообщении агентства.
В тексте документа, который лидеры Азербайджана и Турции подписали ещё 15 июня 2021 года, говорится, что страны будут действовать сообща в случае военной угрозы или агрессии со стороны третьего государства. Кроме того, стороны также будут способствовать развитию вооружения в стране-партнёре.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил о готовящемся визите российского президента Владимира Путина в Турцию. Он добавил, что Турция будет рада принять у себя президентов России и Украины в случае, если Москва даст положительный ответ.