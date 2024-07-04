Эрдоган указал на угрозу расширения украинского конфликта Эрдоган предупредил Си Цзиньпина об угрозе расширения украинского конфликта

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином в ходе саммита ШОС в Казахстане, в ходе которых заявил об угрозе расширения украинского конфликта на глобальном уровне, передает РИА Новости со ссылкой на канцелярию Эрдогана. Глава государства также обсудил с коллегой из Китая детали двусторонних отношений между странами.

Президент Эрдоган заявил, что опасность распространения войны между Украиной и Россией и нападения Израиля на Палестину на региональном и глобальном уровне является чрезвычайно важной, и что международное сообщество должно принять эффективные меры против этого, — указано в заявлении.

Также сообщается, что Эрдоган и Си Цзиньпин обсудили, как можно укрепить взаимодействие Турции и Китая во всех областях, чтобы обе страны получили пользу от этого. Турецкий лидер добавил, что данные усилия будут продолжены.

Ранее президент России Владимир Путин на «полях» ШОС заявил, что российская сторона серьезно относится к заявлениям бывшего президента США Дональда Трампа о возможности завершения украинского конфликта. Глава государства отметил, что видел только некоторые фрагменты с дебатов между Трампом и нынешним лидером США Джо Байденом.