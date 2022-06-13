Турция не пойдет на компромисс по «поддерживающим терроризм странам»

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

Турция выступает против компромисса в отношении «поддерживающих терроризм стран», сообщила администрация президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. С таким заявлением глава республики выступит на предстоящем саммите НАТО в Мадриде, который пройдет 29-30 июня, передает РИА Новости.

Президент Эрдоган на саммите НАТО подчеркнет, что Турция не пойдет на компромисс по своей позиции в отношении стран, поддерживающих терроризм и террористические организации, — сообщила канцелярия.

Эрдоган ранее заявил, что страна не одобрит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО до тех пор, пока позиция республики не будет учтена. Камнем преткновения является поддержка Стокгольмом и Хельсинки Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической.

Глава отдела внешних связей Турции Эфкан Ала ранее заявил, что Анкара проголосует за вступление Скандинавских стран в НАТО только после того, как Швеция и Финляндия уделят должное внимание проблеме терроризма.