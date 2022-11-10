Эрдоган: Турция не видит от Еревана шагов по нормализации отношений с Баку

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Ереван предпринимает недостаточно усилий для нормализации отношений с Баку и Анкарой, передает Anadolu. Он подчеркнул, что если Армения пойдет навстречу Азербайджану, это окажет положительный эффект и на отношения с Турцией.

Армянская диаспора, будь то во Франции или США, выступает против диалога с Турцией, что оказывает негативное воздействие на процесс. На данный момент мы не видим достаточных шагов Еревана в вопросе нормализации отношений с Анкарой и Баку. <...> Шаги Еревана в отношении Баку окажут положительный эффект и на наши шаги, — считает Эрдоган.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил президента Азербайджана Ильхама Алиева в нарушении достигнутых в Сочи договоренностей о «воздержании от применения силы или угрозы ее применения». По мнению Пашиняна, заявления азербайджанского лидера в Шуше демонстрируют угрожающие безопасности Южного Кавказа амбиции Баку.

По его словам, Азербайджан также не скрывает своих территориальных претензий к Армении, искажает названия населенных пунктов и «делает попытку позиционировать себя в качестве конструктивной стороны», считая армян Карабаха гражданами страны с гарантированными правами и безопасностью.

8 ноября Алиев во время выступления в Шуше на мероприятии, посвященном Дню победы, сказал, что Ереван не полностью выполняет заявления от 10 ноября 2020 года, периодически совершая провокации против Баку. Он призвал Армению вывести вооруженные силы из Карабаха. Глава республики также добавил, что в Ереване не должны забывать уроков второй карабахской войны.

В конце октября по итогам саммита в Сочи был подписан трехсторонний документ, принятый президентом России Владимиром Путиным, Алиевым и Пашиняном. В нем подчеркивалась важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Стороны отметили ключевой вклад в решение проблемы российских миротворцев и востребованность их усилий по стабилизации обстановки в регионе.