Эрдоган: Турция не имеет неразрешимых противоречий с другими странами

https://static.news.ru/photo/ae7c1ed8-4777-11eb-8360-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Global Look Press

Турция не имеет неразрешимых проблем ни с одной страной мира, включая Россию, США, Китай и страны Евросоюза. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

У нас нет неразрешимых проблем ни с одной страной, будь то США, Россия, Китай, Европа или страны нашего региона. Развитие событий показывает силу Турции. Она обязательно займёт достойное место в экономическом и политическом плане в новой глобальной архитектуре, — приводит РИА Новост слова Эрдогана из выступления в Анкаре.

По словам турецкого лидера, есть силы, которые не хотят усиления страны, но Турция не позволит «нанести ущерб усилиям по превращению государства в великую и сильную державу».

Мы готовы договариваться со всеми при условии, что нашему суверенитету и потенциалу будет оказываться уважение, — заявил Эрдоган.

Ранее турецкий президент прокомментировал высказывание президент РФ Владимира Путина о том, что он держит слово. Говоря о российском президенте, Эрдоган подчеркнул, что «это относится и к нему самому». Кроме того, политик назвал большой редкостью уровень отношений между Москвой и Анкарой.

Как сообщал NEWS.ru, Эрдоган обвинил США в атаке на суверенитет Турции из-за покупки С-400. По мнению президента, действия Вашингтона нарушают союзнические договорённости в рамках НАТО.