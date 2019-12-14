https://static.news.ru/photo/c9e5fd2c-1f70-11ea-9861-fa163e074e61_660.jpg Авиабаза Инджирлик Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Турция закроет авиабазу Инджирлик для США, если Вашингтон введёт санкции в отношении Анкары. С таким заявлением выступил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Решение о закрытии для США базы Инджирлик принадлежит нам, — отметил глава государства в эфире телеканала A Haber .

Власти также готовы закрыть базу Куреджик, где развёрнуты элементы европейской системы противоракетной обороны.

США активно выступают против покупок турецкой стороной ЗРС С-400 и принимают ответные меры. Так, летом 2019 года пресс-секретарь Белого дома заявил, что из-за покупок Турцией российского вооружения страна не сможет принимать участие в создании американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, писал NEWS.ru.