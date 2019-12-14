Турция закроет авиабазу Инджирлик для США, если Вашингтон введёт санкции в отношении Анкары. С таким заявлением выступил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Решение о закрытии для США базы Инджирлик принадлежит нам, — отметил глава государства в эфире телеканала A Haber.
Власти также готовы закрыть базу Куреджик, где развёрнуты элементы европейской системы противоракетной обороны.
США активно выступают против покупок турецкой стороной ЗРС С-400 и принимают ответные меры. Так, летом 2019 года пресс-секретарь Белого дома заявил, что из-за покупок Турцией российского вооружения страна не сможет принимать участие в создании американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, писал NEWS.ru.