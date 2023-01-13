Эрдоган торгуется со Швецией и подмигивает России?

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

Объявленная новая встреча министров иностранных дел России, Турции и Сирии лишний раз свидетельствует о «многослойности» и сложности наших отношений с Анкарой, пытающейся играть на всех досках сразу.

В это же время в Стокгольме не скрывают своего возмущения по поводу поведения турецких партнеров. Там утверждают, что выполнили известные турецкие условия, препятствующие вступлению Швеции в Североатлантический блок. И, наступив на горло своей демократической песне, выдали Анкаре ряд активистов Курдской рабочей партии, которых команда Эрдогана считает не просто врагами государства, но прямо причастными к неудавшейся попытке переворота. И это притом что, если судить по социологическим опросам, большинство граждан Швеции выступает против таких уступок, бьющих по авторитету страны.

Однако теперь якобы турки предоставили дополнительный список курдских оппозиционеров, выдачи которых собираются добиться. В противном случае, понятно, что Турция не поставит свою подпись под документом о принятии Швеции в НАТО.

Ясно, что сейчас для Реджепа Тайипа Эрдогана наступил звездный час в сфере внешней политики, на успехи в которой он делает особый упор в преддверии президентских выборов. А потому он отчаянно торгуется, понимая, что надо ковать железо, пока на Украине горячо. Сейчас Эрдоган, что называется, банкует. Он гарант смутной зерновой сделки, он готовится получить все преимущества от превращения Турции в крупный газовый хаб, от которого будут зависеть многие страны Европы. Турция пытается выступать посредником в украинском урегулировании, предоставляя свою площадку даже для российско-американских переговоров. А тут еще появился шанс сломить саму Швецию. Естественно, что Эрдоган, не обращая внимания на инфляцию в 80%, утверждает, что вернул величие турецкой нации.

Фото: tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Не исключено, что, играя со Швецией и постоянно поднимая ставки в околонатовской игре, турецкий лидер как бы подмигивает и России, выставляя свой постоянно усиливающийся нажим на Стокгольм как дополнительную услугу Москве, которая явно не в восторге от усиления натовского фланга на севере, у своих границ. У России и Турции вообще крайне запутанные отношения со множеством «подводных течений». Не исключено, что и задержку с включением в Североатлантический альянс Швеции турки также включают в раздел взаимных расчетов. Тем более, что без Швеции в НАТО не хотела бы вступать и Финляндия. Все же понимают, что безопасности двух соседних северных стран, несмотря на общее нагнетание ситуации силами медиаресурсов, ничего не угрожает.

Просто сейчас в обстановке искусственной антироссийской, откровенно русофобской истерики от шведов и финнов требуют как бы клятвы на верность заокеанскому властелину. И присоединение к НАТО и есть форма такой клятвы. И обе страны пока вынуждены идти на то, чтобы пожертвовать собственным нейтральным статусом и суверенитетом, потеряв многие экономические и политические дивиденды. Но в принципе могут особо и не спешить.

Тут уж у турок со шведами игра из серии «кто первым сморгнет». И Эрдоган понимает, что все его акции высоки, пока на Украине идет спецоперация. И Европу лихорадит от самой себе внушенных страхов. В случае нормализации обстановки многие карты будут пересданы заново. Поэтому турки и хотели бы максимально повысить свои дивиденды от самого факта возможных переговоров по украинской проблеме. И если можно предложить установить гуманитарные коридоры между Россией и Украиной, то почему не приписать эту заслугу себе? Впрочем, сделка с «экстракшн» боевиков, как в Мариуполе, вряд ли теперь возможна. Но поговорить-то об этом можно...