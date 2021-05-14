Эрдоган сравнил ситуацию в Иерусалиме с «оккупацией» Карабаха

https://static.news.ru/photo/7dfca7f2-b4b2-11eb-b3be-96000091f725_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 14 мая, заявил о схожести ситуаций в рамках палестино-израильского конфликта и «оккупации» Нагорного Карабаха. Он подчеркнул, что Анкара разгневана «гнётом террористического» Израиля. По словам Эрдогана, Тель-Авив перешёл все границы, пишет РИА Новости.

Турецкий лидер призвал ООН действовать в направлении разрешения ситуации на Ближнем Востоке. Относительно собственных шагов он сказал, что уже провёл переговоры с лидерами 19 государств по сектору Газа.

Как мы решительно поддерживали борьбу Азербайджана за освобождение своих земель от оккупации, сегодня мы с тем же чувством приступаем к действиям против угнетения в палестинских городах и Иерусалиме. С той же решительностью, с какой мы защищали нашу сирийскую границу, — заявил Эрдоган.

Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что конфликт Израиля и Палестины напрямую касается вопросов безопасности Российской Федерации.