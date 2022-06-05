Эрдоган заявил о крахе созданной Западом системы безопасности

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Западная система обеспечения безопасности близится к краху, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на съезде правящей Партии справедливости и развития. Глава государства добавил, что в настоящее время она разрушается, передает ТАСС.

Созданная Западом система обеспечения собственной безопасности разрушается, — сказал Эрдоган.

Посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков накануне сообщил, что система безопасности Европы разрушена самим Западом. По его мнению, ЕС не сможет восстановить ее на действовавших ранее условиях.

Эрдоган также заявил, что идея Анкары о реформировании Совбеза ООН нашла поддержку. По словам турецкого лидера, страны Европы начали соглашаться с этой инициативой.