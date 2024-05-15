Эрдоган сделал заявление после сообщений о заговоре Эрдоган: Турция знает готовивших заговор кукловодов

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Реджеп Тайип Эрдоган

Власти Турции «прекрасно знают», кто готовил заговор, заявил глава республики Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте. По его словам, руководству страны известно, «кто является куклой, а кто кукловод», передает РИА Новости.

Мы знаем, чего добиваются те, кто хочет разделить людей. Мы прекрасно знаем, кто является куклой, кто празднует, а кто кукловод. Как бы мерзко это ни выглядело, мы не попадем в эту ловушку, — заявил Эрдоган.

Он отметил, что Турция продемонстрирует достоинство и терпимость независимо от того, что делают другие. Эрдоган также связал предполагаемых заговорщиков с запрещенной в стране организацией FETO. Президент подчеркнул, что желающие отдать ей долг никогда не сидят сложа руки.

Ранее турецкие СМИ распространили информацию о том, что Эрдоган ночью провел экстренное заседание с министром юстиции и главами разведки из-за предупреждения о возможной попытке государственного переворота. Предупредил о госперевороте лидер партии Националистического движения и соратник Эрдогана Девлет Бахчели.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что собирается выявить работающие против властей и народа структуры. Он пообещал поделиться результатами расследования в ближайшее время.