Эрдоган считает санкции США из-за С-400 неуважением к партнёру по НАТО

https://static.news.ru/photo/315d0f54-3b95-11eb-aa81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что санкции США против Турции из-за покупки российских систем С-400 являются проявлением неуважения к важном партнёру по НАТО.

Турция — страна НАТО, США также являются страной НАТО. Турция входит в пятерку важнейших стран альянса, так что это не обычная страна. Если раньше господин Трамп или [экс-президент США Барак] Обама с гордостью говорили, что в НАТО есть такая страна, как Турция, то сейчас США применяют против Турции CAATSA. Это неуважение к очень важному партнеру по НАТО, — заявил турецкий лидер журналистам на борту своего самолёта во время возвращения из Азербайджана.

CAATSA является законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Заявление Эрдогана прозвучало на фоне сообщения газеты Wall Street Journal. Журналисты утверждают , что Америка может объявить о санкциях против Турции из-за покупки российского вооружения.

Как писал NEWS.ru, американский президент Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее «вели хороший диалог и имели откровенные отношения», заявлял министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, но проблема относительно С-400 осталась нерешённой. В Анкаре выступали за создание рабочей группы под эгидой Альянса, но в НАТО не пошли на встречу этой инициативе.

Кризис в отношениях между странами разгорелся в июле 2019 года. Штаты требовали от Турции купить комплексы Patriot вместо российских систем C-400. Эрдоган отказался идти на уступки. Тогда Вашингтон пригрозил ввести санкции, а также лишить Анкару новых американских истребителей.