Эрдоган: санкции США против Турции никому не пойдут на пользу

https://static.news.ru/photo/bbedc390-3bc0-11eb-a758-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Экономические и политические связи Анкары и Вашингтона нельзя игнорировать, и новые антитурецкие санкции США не пойдут никому на пользу. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в режиме видеоконференции перед главами региональных отделений правящей Партии справедливости и развития.

У нас крепкие политические и экономические связи с США и ЕС, которые невозможно игнорировать. Санкции не пойдут на пользу нашей повестке дня, они нанесут только ущерб. Мы ждём, что наши партнёры займут объективную позицию, — цитирует ТАСС турецкого лидера.

Ранее Эрдоган назвал американские санкции «неуважением» к партнёру по Североатлантическому альянсу. Заявление турецкого президента прозвучало на фоне сообщений газеты Wall Street Journal о том, что Вашингтон может в ближайшее время объявить о санкциях против Турции из-за покупки российского вооружения.

Как сообщал NEWS.ru, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что американский президент Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее «вели хороший диалог и имели откровенные отношения», но проблема относительно С-400 осталась нерешённой.

Кризис в отношениях между странами разгорелся в июле 2019 года. Штаты требовали от Турции купить комплексы Patriot вместо российских систем C-400. Эрдоган отказался идти на уступки. Тогда Вашингтон пригрозил ввести санкции, а также лишить Анкару новых американских истребителей.