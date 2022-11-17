Эрдоган: Россия и США договорились не использовать ядерное оружие

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что руководители СВР и ЦРУ Сергей Нарышкин и Уильям Бернс в ходе встречи в Анкаре договорились о неиспользовании ядерного оружия. Он добавил, что Турция готова способствовать в дальнейшем таким встречам, сообщает TRT.

Информация, которую я получил от моего начальника разведки заключается в том, что на данный момент обе стороны не будут предпринимать никаких попыток использовать ядерное оружие, — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что применение ядерного оружия может привести к новой мировой войне и этом «нельзя давать шанс».

Ранее аналитики одного из американских издания заявили, что страны Запада скорее откажутся от помощи Украине в конфликте с Россией, чем пойдут на развязывание глобальной войны с применением ядерного оружия. По их словам, еще в самом начале российской спецоперации президент США Джо Байден признавал вероятный отказ от помощи Киеву в случае риска ядерной угрозы. В настоящее время позиция Вашингтона не изменилась.