Эрдоган решил провести телефонные разговоры с Путиным и Зеленским

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планирует 4 января провести телефонные разговоры с коллегами из России и с Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщил представитель турецкого президента Ибрагим Калын. Как передает телеканал NTV, Эрдоган намерен обсудить с президентами РФ и Украины вопросы урегулирования украинского кризиса.

Завтра наш президент планирует поговорить по телефону с Путиным и Зеленским, — сказал Калын.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путин планирует разговор с Эрдоганом.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что Эрдоган продолжает развивать экономическое сотрудничество с Россией вопреки западным санкциям. В материале издания отмечалось, что Анкара игнорирует решения партнеров по НАТО относительно Москвы. По мнению американских журналистов, Эрдоган сделал ставку на свое политическое будущее в отношениях с Владимиром Путиным.