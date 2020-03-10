Турция возобновила 10 марта отправку лояльных ей сирийских боевиков в Ливию в рамках помощи международно признанному Правительству национального согласия (ПНС), фиксируют эксперты по Ближнему Востоку и Северной Африке. Это произошло на фоне достаточно зыбкого компромисса Анкары и Москвы по ситуации в сирийской провинции Идлиб, который не только не гарантирует безопасность находящимся там турецким военным, но и оставляет риски для новых столкновений. На этом фоне командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объединяет вокруг себя представителей арабского мира, недовольных Турцией.

О том, что Турция активизировала отправку боевиков из Сирии в Ливию, сообщила научный сотрудник израильского аналитического центра «Форум регионального мышления» Елизавета Цуркова, которая исследует сирийские негосударственные акторы. По её словам, в процессе переброски бойцов в бывшую Джамахирию была зафиксирована некоторая пауза из-за того, что турки были сконцентрированы на Идлибе. Теперь же север Африки возвращается в центр внимания Анкары. Вместе с тем сирийские правозащитники отмечают , что за последнее время в Ливии погибло множество сирийских наёмников, сражавшихся на стороне ПНС. По этим данным, за последние недели их число увеличилось до 117. Фатальными для них стали боевые действия на юге Триполи и битва за триполийский аэропорт, уточняют активисты. По их словам, число сирийских новобранцев, готовых поддержать ПНС, возросло почти до 4750 человек.

Xinhua/Xinhua/Global Look Press

Разговор о судьбе Ливии вёлся во время недавнего визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву. Турецкий лидер рассказал журналистам на борту своего самолёта, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным «перемирие в Идлибе, а также Ливию». Однако ответов на волнующие его вопросы Эрдоган так, судя по всему, не получил.

Очевидно, что позиция Хафтара непримирима по Ливии, — отметил президент Турции. — Он не соблюдает никаких соглашений, а также поддерживает военные действия. Такие государства, как США, Италия, Германия теперь это прекрасно понимают. Таким образом, для нас двоих очень важным ожидаемым событием является завершение конфликта в Ливии.

Насыщение Ливии боевиками выглядит как реакция Эрдогана на неудовлетворительные результаты переговоров в Москве по сирийскому досье. Диалог с Путиным не поставил точку ни в одном из важнейших для Анкары вопросов — ни в статусе воздушного пространства над Идлибом, ни в сохранности турецких наблюдательных пунктов, ни в судьбе вооружённой оппозиции, вынужденной тактически сотрудничать с откровенно радикальными формированиями.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин kremlin.ru

«Группа поддержки» Хафтара в лице Египта и Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) запустила зеркальный процесс, создав накануне военно-морское подразделение сил специального назначения для противодействия Турции. Египетские и ливийские источники арабской прессы сообщают, что в задачи нового соединения входит блокирование военно-морских путей, которые Турция использует для отправки военной помощи ПНС в Триполи. По их словам, основу этого подразделения составили сами ливийцы. Они были отправлены в Египет для прохождения подготовки в рядах местных ВМС. По этим сообщениям, к соединению, состоящему из примерно 50 бойцов, вскоре присоединится вторая группа коммандос, которая в настоящее время проходят подготовку на египетской военно-морской базе. Согласно этой информации, военно-морские операции этих сил поначалу будут контролироваться египетскими военными советниками, только после этого ЛНА получит контроль над этими формированиями.

Саудовская пресса накануне сообщила , что Хафтар начал лично участвовать в попытках объединить арабские страны вокруг своей военной кампании. Так, она распространила данные, что военачальник лично побывал в сирийской столице, создав почву для восстановления дипотношений между правительством в Тобруке и Дамаске. Не исключено, что шаг был поддержан ведущими странами Персидского залива, которые рассматривают вариант политической реабилитации президента Сирии Башара Асада. Город посетил и директор Службы общей разведки Египта Аббас Камель, следует из сообщений арабской прессы. С начала этого месяца он совершает официальную поездку по арабским странам, чтобы установить фронт сопротивления турецкой политике. Кроме того, всё большее подтверждение находит информация о том, что на стороне Хафтара воют сирийцы из другой лагеря — лояльные Башару Асаду наёмники-добровольцы.

Усиление двух противоположных военно-политических тенденций в Ливии может увеличить риски для тех игроков, которые вовлечены в конфликт на севере Африки, особенно с учётом того, что Турция так и не получила большую часть желаемого в Сирии.