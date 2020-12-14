Эрдоган расстроился из-за усиления санкционной риторики против Турции

https://static.news.ru/photo/a5b35208-3e30-11eb-9cf5-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Турция расстроена из-за того, что в Соединённых Штатах и Европе усилилась санкционная риторика в отношении Анкары. Об этом на пресс-конференции заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Печально, что в последнее время в Соединённых Штатах и Европе усилилась санкционная риторика в отношении нашей страны. Меры в отношении Турции не остановят наши попытки защитить наши права, — цитирует ТАСС главу государства.

По его словам, вместо санкций Анкара ожидает от Евросоюза выполнения обещания по вступлению республики в союз, а от Соединённых Штатов — поддержки в вопросе борьбы с терроризмом в регионе.

Ранее Эрдоган назвал американские санкции «неуважением» к партнёру по Североатлантическому альянсу. Заявление турецкого президента прозвучало на фоне сообщений газеты Wall Street Journal о том, что Вашингтон может в ближайшее время объявить о санкциях против Турции из-за покупки российского вооружения.

Между тем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что американский президент Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее «вели хороший диалог и имели откровенные отношения», но проблема относительно С-400 осталась нерешённой.

Кризис в отношениях между странами разгорелся в июле 2019 года. Штаты требовали от Турции купить комплексы Patriot вместо российских систем C-400. Эрдоган отказался идти на уступки. Тогда Вашингтон пригрозил ввести санкции, а также лишить Анкару новых американских истребителей, писал NEWS.ru.