Эрдоган назвал причину покупки российских С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Анкаре не пришлось бы закупать у России системы ПВО С-400, если бы Вашингтон продал ей комплексы Patriot, приводит его слова New York Times. В 2019 году Турция заключила контракт с РФ на полковой комплект С-400, несмотря на договорённости с США по продаже американского комплекса Patriot.

Если бы американцы продали Турции систему противоракетной обороны Patriot, сказал господин Эрдоган, ему бы «не пришлось покупать С-400», — говорится в публикации.

Глава государства также высказался о последствиях покупки российских ЗРК для отношений с США. По его словам, Анкара «вправе крепить свою оборону, как заблагорассудится».

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы. Решение Анкары вызвало отрицательную реакцию у США и стран Североатлантического альянса. Вашингтон до сих пор не прекращает попыток добиться от Анкары отказа от российских ЗРС.

Ранее Эрдоган гарантировал покупку Турцией второго полка зенитно-ракетных комплексов С-400. По его словам, Москва и Анкара предпринимают много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности. Он добавил, что в последнем телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным уже обсуждал эту тему. Ещё раз она будет затронута в ходе визита Эрдогана в Москву. При этом президент Турции не уточнил, когда он может состояться.