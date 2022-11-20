«Цена будет бесконечной»: Эрдоган о попытках изолировать Россию Эрдоган: Европа платит «бесконечную цену» за изоляцию России

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Цена за изоляцию России будет бесконечной, заявил журналистам телеканала «Россия 1» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Политик на полях саммита G20 в Индонезии подчеркнул, что за рестрикции против Москвы платит вся Европа.

Цена будет бесконечной. И эту цену все больше платит Европа, а вместе с ней и Польша, — сказал Эрдоган.

Санкционное давление Запада на РФ усилилось после начала специальной военной операции на Украине. В отношении России были введены беспрецедентные ограничительные меры. Эти события спровоцировали не только рост цен на топливо. Также в США и Европе была зафиксирована рекордная инфляция.

С момента начала спецоперации 24 февраля под санкции попали российские политики, банки, бизнесмены и спортсмены. Кроме того, ограничения коснулись экономики и транспортной сферы.

Ранее итальянский журналист Федерико Рампини написал, что Западу не удалось при помощи санкций изолировать Россию и «задушить» ее. По его словам, все произошло с точностью до наоборот.

Как отметил итальянец, РФ смогла нарастить товарообмен. Речь идет как о не поддержавших санкции странах (КНР, Бразилия, Индия), так и о непосредственных участниках антироссийских мер (Бельгия, Нидерланды, Испания).