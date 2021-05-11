Эрдоган рассказал, когда Турция выйдет из локдауна

https://static.news.ru/photo/c29a7e36-b30c-11eb-a4e0-96000091f725_660.jpg Фото: Hakan Akgun/Keystone Press Agency/Global Look Press

После окончания локдауна 17 мая в Турции начнётся процесс контролируемого возвращения к нормальной жизни. Об этом сообщил президент страны Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.

В Турции ужесточили локдаун с 7 мая на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса. В стране разрешена продажа только основных продуктов питания, средств гигиены, кормов для животных и косметических средств, кроме парфюмерии и средств для макияжа. Кроме того, на территории государства введён комендантский час, который не распространяется на иностранных туристов. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность за исключением освобождённых циркуляром МВД.

Эрдоган подчеркнул, что власти Турции взяли пандемию под контроль. По его словам, шаги для начала контролируемой нормализации будут сделаны после праздника Рамадан, то есть 17 мая.

Мы планировали избавиться от этой напасти ещё до конца прошлого года, но все новые волны пандемии повлияли не только на нашу страну, но и на весь мир. Мы вынуждены были вновь пойти на ограничительные меры, — сказал политик.

Ранее в Ассоциации туроператоров Турции заявили, что страна рассчитывает на возобновление приёма россиян к началу июня.

Авиасообщение было приостановлено с 15 апреля по 1 июня в связи с ростом числа заболевших коронавирусом и ухудшением эпидемиологической ситуации в стране