Эрдоган рассказал, когда будет рассмотрена заявка Швеции на членство в НАТО Эрдоган: парламент Турции рассмотрит заявку Швеции на членство в НАТО в октябре

Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Парламент Турции намерен рассмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО в октябре текущего года, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, которые приводит РИА Новости, Анкара готова решать все возникающие вопросы путем диалога.

Когда парламент возобновит работу (в октябре после летнего перерыва. — NEWS.ru), мы сделаем все необходимое, и депутаты рассмотрят заявку Швеции. Окончательное решение — за депутатами, — сообщил Эрдоган.

Ранее телеканал CNN Türk сообщал, что Турция рассмотрит заявку на присоединение Швеции к НАТО до 21 июля. По его информации, правительство страны намерено вынести утвердительное решение по данному вопросу. Затем документ передадут на подпись Эрдогану, уточнил канал.

Глава управления по связям администрации президента страны Фахреттин Алтун также заявлял, что Турция поддерживает расширение НАТО. По его словам, это поможет сделать Альянс полномасштабной организацией, способной обеспечить стабильность и безопасность. При этом расширение НАТО не должно быть направлено против какой-то определенной страны, заключил он.