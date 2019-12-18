https://static.news.ru/photo/03855ce4-2183-11ea-b3d3-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна войдёт в историю как государство, построившее город или города для беженцев, если сможет создать в Сирии зону безопасности.

Если Турции удастся создать зону безопасности в Сирии, это станет историческим событием, — заявил политик в Малайзии, куда прибыл для участия в саммите в Куала-Лумпуре.

#Президент #Эрдоган : Если Турции удастся создать зону безопасности в Сирии, это станет историческим событием. Мы войдем в историю как страна, построившая город или города для беженцев. Это очень важно. #Сирия — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) December 18, 2019

Он подчеркнул, что ни одно государство из ведущих экономик мира пока не поддержало идею создания зоны безопасности в САР, отмечает Anadolu Agency. По словам Эрдогана, Анкара всё ещё ожидает поддержки по этому вопросу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ряд вопросов, в том числе двусторонние отношения и ситуацию в Ливии и Сирии.