Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна войдёт в историю как государство, построившее город или города для беженцев, если сможет создать в Сирии зону безопасности.

Если Турции удастся создать зону безопасности в Сирии, это станет историческим событием, — заявил политик в Малайзии, куда прибыл для участия в саммите в Куала-Лумпуре.

Он подчеркнул, что ни одно государство из ведущих экономик мира пока не поддержало идею создания зоны безопасности в САР, отмечает Anadolu Agency. По словам Эрдогана, Анкара всё ещё ожидает поддержки по этому вопросу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ряд вопросов, в том числе двусторонние отношения и ситуацию в Ливии и Сирии.

 

 

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