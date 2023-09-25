Эрдоган раскрыл свое отношение к АТО Азербайджана в Карабахе Эрдоган выразил надежду на мир в Карабахе после операции Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на установление мира в Карабахе после проведения Азербайджаном антитеррористической операции, передает телеканал TRT. По словам турецкого лидера, Баку был вынужден пойти на такой шаг.

К сожалению, ничего не делалось, чтобы ответить на законные обеспокоенности Азербайджана в Карабахе. По этой причине он был вынужден провести операцию. С этой победой Азербайджана в регионе открылась возможность для полноценной нормализации. И эту возможность, убежден, необходимо проанализировать, — сказал Эрдоган.

Он добавил, что Анкара и Баку ожидают от Еревана ответа на «протянутую руку мира» и «честных шагов». Саму операцию он назвал «критическим событием для региона».

Ранее Эрдоган предложил лидерам России, Азербайджана и Армении провести четырехстороннюю встречу. Основной темой мероприятия должна была стать ситуация в Карабахе.

Кроме того, турецкие СМИ сообщили о планах Эрдогана посетить Нахичевань по приглашению азербайджанского коллеги Ильхама Алиева. По сведениям журналистов, главы двух государств намерены обсудить вопросы демилитаризации Карабаха, а также ситуацию вокруг Зангезурского коридора, который соединяет Нахичевань с Азербайджаном и проходит через Сюникскую область Армении. Предполагалось, что транспортное сообщение там откроют после подписания трехстороннего соглашения в ноябре 2020 года, но этого так и не произошло.