Эрдоган раскритиковал действия Борреля в отношении Анкары и Москвы Эрдоган: Боррель не может определять и регулировать отношения Турции с Россией

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не воспринимает всерьез слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о позиции Турции по антироссийским санкциям, передает РИА Новости. Эрдоган отметил, что Боррель не может определять и регулировать отношения двух стран между собой. Ранее глава дипломатии Евросоюза сообщил, что считает торговые взаимоотношения Турции и России, а также нежелание Турции присоединяться к санкционной политике Запада, причинами для беспокойства в ЕС.

Я не воспринимаю Борреля как собеседника. Он может быть только собеседником главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Это некрасивое заявление. Во-первых, Боррелль не может определять и регулировать наши отношения с Россией. Он не обладает ни квалификацией, ни способностью принимать решения по этим вопросам, — сказал Эрдоган.

Президент дополнительно обвинил Борреля в неблагодарности, напомнив, что 44% получаемого Европой зерна поступают из Турции.

Боррель также отмечал, что между Турцией и Евросоюзом заключен таможенный союз, который позволяет свободно перемещать товары как для гражданских, так и для военных целей. В связи с этим он отметил важность того, чтобы Анкара не помогала Москве обходить санкции, введенные странами ЕС.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что России и Западу следует достигнуть новых договоренностей по миропорядку, это позволит устранить напряженность. Он также отметил, что членство Турции в НАТО и ее тесное взаимодействие с Западом не мешают Анкаре сотрудничать с Россией, Ближним Востоком, Африкой и Латинской Америкой.