Эрдоган провёл переговоры с канцлером Австрии перед его визитом в Москву

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провёл переговоры с австрийским канцлером Карлом Нехаммером в преддверии встречи последнего с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Темой телефонного разговора стала ситуация вокруг Украины. Эрдоган заявил, что Анкара прилагает все усилия для установления мира между Россией и Украиной, сообщает ТАСС.

Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжает делать всё возможное для установления мира между Россией и Украиной, — отмечается в сообщении.

Оба лидера также обсудили вопросы расширения сотрудничества в сфере поставок природного газа.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Путина с Нехаммером состоится 11 апреля. Это будет первый визит лидера страны ЕС в Россию с момента начала спецоперации на Украине.

Путин и Нехаммер впервые проведут переговоры. Ранее канцлер Австрии провёл встречу в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер ранее заявила, что её страна «сверхпропорционально сильно» зависит от поставок российского газа — на 80%. Она отметила, что за последнее время эта доля не сокращалась, а увеличивалась руками политиков.