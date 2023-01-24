Эрдоган призвал шведов искать защиту у террористов после акции с Кораном

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaima/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Швеции не стоит ждать поддержки от Турции после акции с сожжением Корана, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, северному государству теперь стоит искать поддержки у террористов, раз шведы так «любят и оберегают врагов ислама».

Раз вы так любите и оберегаете террористов и врагов ислама, то пускай они защищают ваши страны, не ждите от нас поддержки, — подчеркнул Эрдоган на пресс-конференции, отвечая на вопрос о перспективах вступления Швеции в НАТО после акции с Кораном.

Ранее шведские активисты сожгли Коран перед турецким посольством в Стокгольме. Местные власти согласовали проведение акции. Радикал Расмус Палудан заявил, что хотел таким образом показать полную свободу слова и демократию.

После этого Эрдоган заявил, что Стокгольм не получит поддержки от Анкары по ратификации документа о вступлении в НАТО. По его словам, такие провокации, как сожжение Корана, свидетельствуют о поддержке шведским правительством Рабочей партии Курдистана. В Турции она признана террористической.

В свою очередь официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс не исключил, что сожжение Корана было провокацией, направленной против расширения НАТО.