https://static.news.ru/photo/0fbcc0fc-3ac8-11ea-8478-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что мирному разрешению ливийского кризиса мешает «агрессивное поведение» фельдмаршала Халифы Хафтара и ему должен быть положен конец.

По словам турецкого лидера, отказ Хафтара от подписания соглашения о перемирии в ходе встречи в Москве свидетельствует о том, что фельдмаршал стремится к урегулированию конфликта военным способом.

Эрдоган также отметил совместные усилия Турции и России в установлении перемирия в Ливии и по организации Берлинской конференции, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в столице Германии стартовала международная конференция по Ливии. На неё приглашены представители России, Турции, Египта, США, стран ЕС, а также ООН.