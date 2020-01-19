Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что мирному разрешению ливийского кризиса мешает «агрессивное поведение» фельдмаршала Халифы Хафтара и ему должен быть положен конец.
По словам турецкого лидера, отказ Хафтара от подписания соглашения о перемирии в ходе встречи в Москве свидетельствует о том, что фельдмаршал стремится к урегулированию конфликта военным способом.
Эрдоган также отметил совместные усилия Турции и России в установлении перемирия в Ливии и по организации Берлинской конференции,
Ранее NEWS.ru писал, что в столице Германии стартовала международная конференция по Ливии. На неё приглашены представители России, Турции, Египта, США, стран ЕС, а также ООН.
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