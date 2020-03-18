https://static.news.ru/photo/a385acbc-6936-11ea-8e0f-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что граждане страны не должны покидать свои дома в течение трёх недель из-за ситуации с коронавирусом.

Насколько мы уменьшим наши социальные контакты, настолько замедлим распространение вируса. Ни один гражданин не должен в течение трёх недель без особой необходимости выходить из дома и ни с кем не общаться, пока не будет устранена угроза,— заявил Эрдоган журналистам.

В настоящий момент коронавирусом в мире заразились более 204 тысяч человек, скончались — 8,1 тысячи человек, поправились более 82 тысяч.

NEWS.ru писал, что большинство людей выступают за закрытие границ из-за пандемии. Об этом свидетельствует опрос экспертов Ipsos, в котором приняли участие 12 тысяч человек из 12 стран.

Ранее стало известно, что США и Канада приняли решение временно закрыть границу между государствами. При этом сообщается, что торговля между странами не должна пострадать.