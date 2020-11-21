Эрдоган призвал Евросоюз сдержать данные Турции обещания

https://static.news.ru/photo/6e599634-2cc2-11eb-9872-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Эрдоган напомнил Евросоюзу об обещании сделать Турцию полноценным членом ЕС.

Турецкий лидер заявил, что возглавляемая им страна всегда считала себя частью Европы. По словам Эрдогана, Анкара действует в интересах Европы, если её не вынуждают к иному.

Мы призываем Евросоюз сдержать обещания, которые вы дали нашей стране, от полного членства до вопроса о беженцах. И тогда вместе мы установим более тесное и более эффективное сотрудничество, — цитирует Эрдогана ТАСС.

Ранее президент Турции сообщал, что Анкара готова к евроинтеграции. Кроме того, Эрдоган пообещал, что Анкара окажет услугу всему миру и поделится со всеми нуждающимися государствами вакциной от коронавируса, которую разрабатывают в Турции. Турецкий лидер призвал страны G20 создать механизмы, которые обеспечат справедливый и эффективный доступ к медикаменту для каждого. Он подчеркнул, что мир в целом и развитые страны в частности плохо прошли испытание на взаимопомощь и солидарность во время пандемии

Как передавал NEWS.ru, одна из ведущих стран ЕС — Франция — может ввести санкции против Турции в отдельных отраслях экономики. Париж недоволен политикой Анкары сразу по нескольким направлениям — в частности, критикуются действия Турции в Восточном Средиземноморье, Сирии, на Кавказе и в Ираке. Эрдоган также позволял себе резкие высказывания в адрес французского президента Эммануэля Макрона.