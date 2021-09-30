Эрдоган примет участие в открытии аэропорта в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в открытии Физулинского международного аэропорта в Карабахе. Об этом в интервью Haber Global сообщил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын. Как известно, закладка фундамента воздушной гавани состоялась в январе текущего года.

Работы в Физулинском международном аэропорту близятся к завершению, там проводятся тестовые полёты, скоро будет открытие. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в открытии нового аэропорта, — сказал Калын.

При этом представитель Эрдогана не уточнил, в какие сроки планируется его рабочий визит в Азербайджан. Президент в сопровождении своего азербайджанского коллеги уже посещал Физули в июне текущего года.

Ранее сообщалось, что первый пассажирский самолёт авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» Airbus A240-500 под названием Karabakh совершил тестовый полёт по маршруту Баку — Физули. Время в пути составило 35 минут. Кроме пассажирского лайнера в аэропорту Физули приземлился грузовой Boeing 747-400 азербайджанской компании Silk Way. Какие именно грузы он доставил, не уточняется.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.