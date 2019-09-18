Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Туристам, желающим посетить Таиланд, больше не придётся по прилёту в страну заполнять так называемые «белые карточки» или «формы ТМ6». Об этом сообщил заместитель генерального секретаря администрации премьер-министра Кобсак Пхутракун.

По его словам, въездные карточки навсегда исчезнут в течение трёх месяцев. Кроме того, иммиграционные документы можно будет заполнить в онлайн-режиме. По данным местных СМИ, отказ от «белых карточек» связан с...