Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 15 октября прилетит в Азербайджан, чтобы принять участие в саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет), который пройдёт в Баку.
Президент Эрдоган примет участие в седьмом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), который пройдёт 15 октября 2019 года в Баку, — передаёт слова турецкого посла в Азербайджане Эркана Озорала «Интерфакс-Азербайджан».
В ходе саммита планируется обсудить вопросы создания Совместного инвестиционного фонда тюркоязычных стран и Торгово-промышленной палаты.
Как ранее писал News.ru, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган положительно оценили прошедший в Анкаре трёхсторонний саммит по Сирии РФ — Турция — Иран.