Эрдоган пригрозил войной Греции

https://static.news.ru/photo/49f90394-f052-11ea-ac9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mustafa Kaya/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерёг Грецию от отказа от идеи проведения переговоров по продолжающемуся спору в Восточном Средиземноморье. Он пообещал, что в противном случае Афины станут свидетелями решимости Анкары защитить свои интересы в регионе.

Либо они прислушаются к языку политики и дипломатии, либо их ждут болезненные последствия. Они должны понять, что Турция обладает политической, экономической и военной мощью, чтобы разорвать навязанные нам аморальные карты и документы. Мы готовы к любому развитию ситуации, — сказал он, подразумевал отсутствие международного признания претензий Турции на территориальные воды у побережья Кипра.

Как сообщает Al-Masdar, комментарии президента последовали после того, как министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Грецию во «лжи», когда та заявила, что никогда не соглашалась на технические переговоры с Турцией по средиземноморскому вопросу. Он утверждал, что Афины изначально согласились принять участие в этих переговорах, организованных главой НАТО Йенсом Столтенбергом, но позже отказались от своей позиции. Официальные лица Греции заявили, что согласятся на переговоры с Турцией только в том случае, если страна выведет все свои военные суда из спорных вод.

Предполагалось, что усилия Столтенберга помогут снизить напряженность в восточном Средиземноморье близ Кипра, где обе страны развернули свои вооруженные силы на фоне обострения спора из-за потенциальных месторождений ресурсов.

Анкара утверждает, что имеет права на исключительную экономическую зону в части прибрежных вод Кипра на основании своего соглашения с непризнанной Республикой Северный Кипр. Афины, однако, не признают эти претензии, и большинство стран ЕС поддерживают их.

Турция неоднократно призывала Грецию разрешить территориальный спор за столом переговоров, чтобы избежать возможного кровопролития, и предостерегала европейские государства от вмешательства. Однако страны так и не смогли договориться о проведении переговоров. И Греция, и Турция входят в НАТО. Богатое природным газом месторождение находится на шельфе Греции и Кипра, их интересы в конфликте с Турцией отстаивает Франция и Италия.

3 сентября глава Минобороны Турции Хулуси Акар совершил демонстрационный полёт в северной части Эгейского моря недалеко от греческой границы, писал NEWS.ru.