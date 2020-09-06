Эрдоган пригрозил войной Греции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерёг Грецию от отказа от идеи проведения переговоров по продолжающемуся спору в Восточном Средиземноморье. Он пообещал, что в противном случае Афины станут свидетелями решимости Анкары защитить свои интересы в регионе.
Либо они прислушаются к языку политики и дипломатии, либо их ждут болезненные последствия. Они должны понять, что Турция обладает политической, экономической и военной мощью, чтобы разорвать навязанные нам аморальные карты и документы. Мы готовы к любому развитию ситуации, — сказал он, подразумевал отсутствие международного признания претензий Турции на территориальные воды у побережья Кипра.
Как
Предполагалось, что усилия Столтенберга помогут снизить напряженность в восточном Средиземноморье близ Кипра, где обе страны развернули свои вооруженные силы на фоне обострения спора из-за потенциальных месторождений ресурсов.
Анкара утверждает, что имеет права на исключительную экономическую зону в части прибрежных вод Кипра на основании своего соглашения с непризнанной Республикой Северный Кипр. Афины, однако, не признают эти претензии, и большинство стран ЕС поддерживают их.
Турция неоднократно призывала Грецию разрешить территориальный спор за столом переговоров, чтобы избежать возможного кровопролития, и предостерегала европейские государства от вмешательства. Однако страны так и не смогли договориться о проведении переговоров. И Греция, и Турция входят в НАТО. Богатое природным газом месторождение находится на шельфе Греции и Кипра, их интересы в конфликте с Турцией отстаивает Франция и Италия.
3 сентября глава Минобороны Турции Хулуси Акар совершил демонстрационный полёт в северной части Эгейского моря недалеко от греческой границы, писал NEWS.ru.
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