Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести в Турции переговоры между лидерами России и Украины для урегулирования разногласий, передаёт РИА Новости ссылаясь на заявление представителя Эрдогана Ибрагима Калына. Также стало известно, что Эрдоган планирует отдельно посетить Украину в ближайшее время.

Президент Эрдоган пригласил обоих лидеров приехать в Турцию и провести встречу для решения проблем и разногласий между ними. Турция готова сыграть любую роль, которую она может сыграть, чтобы снизить напряженность между Россией и Украиной, — сказал он.

В пресс-службе турецкого лидера также подчеркнули, что будут держать контакт с Россией для предотвращения эскалации и недопущения военных действий.

14 января в Москве состоялись первые за долгое время переговоры представителей Армении и Турции, которые продлились 1,5 часа.

Ранее Эрдоган заявил, что не считает реалистичной возможность «вторжения» России на территорию Украины. Отмечалось, что турецкий лидер также выразил желание обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию вокруг Украины.

В Госдепартаменте США объявили , что считают вероятным начало российского вторжения на Украину через Белоруссию в феврале. Это может произойти под прикрытием совместных военных учений. Опасения США также вызывает предстоящий референдум по изменению белорусской конституции, который, по мнению Госдепа, может привести к размещению ядерного оружия России на территории республики.

Россия неоднократно опровергала заявления Запада о «нападении» на Украину. Российский лидер Владимир Путин во время большой пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что РФ никому не угрожает.